İlhamını Doğu’dan alan bir sergi

İslam dünyasının yüzyıllar boyunca Batı sanatına olan etkisini araştıran sergide, resim sanatının yanı sıra Malezya İslam Sanatları Müzesi’nden alınan seramik, fotoğraf, cam, mücevher ve giysi gibi objeler de yer alıyor. Ayrıca sergiye gelen ziyaretçiler, geçen hafta Malezya İslam Sanatları Müzesi’nin rekor bir fiyata aldığı Osman Hamdi Bey’in “Kuran Okuyan Kız” tablosunu da görebilecekler. Yanı sıra Türkiye’den İnci Eviner’in “Harem” isimli videosunu da izleme fırsatı yakalayacak. Carl Wuttke’nin “Şam Ulu Camii” ve “Sultan Bayezid I” isimli tablo da ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Sergi, 26 Ocak 2020’e kadar sürecek.



