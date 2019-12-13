İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor

Buluş ve akademik çalışmalarıyla Türkiye’yi dünyaya duyuracak olan bilim insanlarının seçildiği İlim Yayma Ödülleri’nin detayları, Vakıf Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan tarafından açıklandı.



Türkiye’de akademi alanındaki en kapsamlı ve katılımlı ödül olan İlim Yayma Ödülleri öncesi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından Sepetçiler Kasrı’nda basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz ile İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ve Vakıf Mütevelli Heyeti yer aldı.Toplantı da konuşan Bilal Erdoğan, “İlim Yayma Ödülleri, Türkiye’nin bilim ve ilim dünyasında bugüne kadar verilen en büyük ödül niteliği taşıyor” dedi. Erdoğan, verilecek ödül miktarlarını da şöyle açıkladı:



“758 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada toplam ödül değerini 500 bin TL olarak belirledik. Büyük ödüle verilen miktar ise 300 bin TL olacak. Ödüller 22 Aralık akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle sahiplerini bulacak. Ödüllere layık görülen ve 22 Aralık akşamı açıklayacağımız üç isim de kendi alanlarında çok önemli araştırmalara ve başarılara imza atmış bilim ve ilim insanlarıdır.”



758 başvuru



Doç. Dr. İdris Sarısoy, başvuru süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “Tüm işlemlerin www.ilimyaymaodulleri.org web adresi üzerinden yürütüldüğü İlim Yayma Ödülleri’nin başvuruları 21 Mayıs 2019’da başladı, 31 Temmuz 2019’da sona erdi. Bu süre içinde toplam 5 bin 573 kişi başvuru sistemini giriş sağladı ve bunlardan 758 kişi ödül için başvuru yaptı.”