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07.08.2019 - 20:56

Ä°LÄ°TAM sÄ±nav sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! 2019 Ä°lahiyat Lisans Tamamlama sonuç sorgulama ekranÄ±

YÃ–K, binlerce adayÄ±n merakla beklediÄŸi 2019 Ä°lahiyat Lisans Tamamlama (Ä°LÄ°TAM) sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ile ilgili mÃ¼jdeli haberi verdi ve sonuÃ§lar adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°ÅŸte merakla araÅŸtÄ±rÄ±lan Ä°lahiyat Lisans Tamamlama sonuÃ§ sorgulama ekranÄ± ve 2019 taban puanlarÄ±...

Ä°LÄ°TAM sÄ±nav sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! 2019 Ä°lahiyat Lisans Tamamlama sonuç sorgulama ekranÄ±

Ä°lahiyat Lisans Tamamlama (Ä°LÄ°TAM) sÄ±nav sonuÃ§larÄ± YÃ–K'Ã¼n resmi internet sitesi Ã¼zerinden aÃ§Ä±klandÄ±. SÄ±navda ter dÃ¶ken binlerce Ã¶ÄŸrencinin merakla raÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± taban ve tavan puanlarÄ± da YÃ–K tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±.Â

YÃ–K, konuyla ilgili olarak kayÄ±t iÅŸlemleri tarihlerini de aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re kayÄ±t hakkÄ± kazanan adaylarÄ±n elektronik kayÄ±t iÅŸlemleri 7-15 AÄŸustos (23:59) tarihleri arasÄ±nda, kayÄ±t iÅŸlemleri ise 19-23 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.

SINAV SONUÃ‡ SORGULAMA EKRANI

2019 TABAN PUANLARI SORGULAMA

ParalarÄ± eksik yatan iÅŸçiler intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±!Erzurumâ€™da 750 kiÅŸilik yurt inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir grup iÅŸçi paralarÄ± eksik yatÄ±nca intihar etmeye kalktÄ±. Ä°ntihar etmek isteyen iÅŸçilerin arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ise polis güçlükle kontrol altÄ±na aldÄ±.
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