Ä°lahiyat Lisans Tamamlama (Ä°LÄ°TAM) sÄ±nav sonuÃ§larÄ± YÃ–K'Ã¼n resmi internet sitesi Ã¼zerinden aÃ§Ä±klandÄ±. SÄ±navda ter dÃ¶ken binlerce Ã¶ÄŸrencinin merakla raÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± taban ve tavan puanlarÄ± da YÃ–K tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±.Â



YÃ–K, konuyla ilgili olarak kayÄ±t iÅŸlemleri tarihlerini de aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re kayÄ±t hakkÄ± kazanan adaylarÄ±n elektronik kayÄ±t iÅŸlemleri 7-15 AÄŸustos (23:59) tarihleri arasÄ±nda, kayÄ±t iÅŸlemleri ise 19-23 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.



SINAV SONUÃ‡ SORGULAMA EKRANI



2019 TABAN PUANLARI SORGULAMA

