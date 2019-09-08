İlk 7 ayda 1.1 milyon gayrimenkul satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, 7 ayda bu satışların yanı sıra, tapuda bağış, ÖKBA (ölünceye kadar bakma), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin işlem gerçekleştirildi.



4.8 milyar harç



Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017’de 8 milyon 391 bin, 2016’da 8 milyon 278 bin, 2015’te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

7 ayda gerçekleşen 1.1 milyon satıştan elde edilen harç geliri 4 milyar 465 milyon lira olurken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 4 milyar 779 milyon lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018’de 11 milyar 291 milyon lira, 2017’de 10.7 milyar lira olarak gerçekleşmişti

.

Tapuda satışı gerçekleştirilen 1.1 adet gayrimenkul için 171 milyar 306 milyon 628 bin lira değer ibraz edilirken, tapu başına ödenen ortalama rakamın 156 bin lira olduğu gözlendi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2018’de 136,4 bin lira, 2017’de 120,8 bin lira, 2016’da 105,4 bin lira, 2015’te 99,2 bin lira, 2014’te 89,1 bin 100 lira, 2013’te 80,9 bin lira şeklindeydi.



‘Son 4 ayda artar’



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, geçen yıl toplamda 2.5 milyon gayrimenkulün satıldığını, bunun 1.4 milyon adede yakının konut olduğunu söyledi. Bu yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştığını dile getiren Taş, 7 ayda iş yeri, arsa ve tarla da dahil olmak üzere toplam satılan gayrimenkul sayısının ise 1,1 milyon adede yaklaştığını ifade etti. Taş, “Yılın son 4 ayında satışların hızla artacağını düşünüyoruz” dedi.