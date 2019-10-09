Okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl tatil tarihleri ne zaman?

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil yeniliği, bu yıldan itibaren her yıl yaşanmaya devam edecek. Eğitimde dengenin sağlanmak istediği ve öğrencilerin ders yoğunluğuna biraz ara vermeleri ve dinç kalmaları amaçlanarak ara tatil uygulaması getirildi. Peki ilk ve ikinci ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün olacak? Peki bu yılın 15 Tatil ve Yaz tatili hangi tarihlerde?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihlerinde olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek ve 15 tatil başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde 11 haftalık Yaz tatili başlayacak.