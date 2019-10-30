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30.10.2019 - 10:48 |

İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili hangi tarihte?

2 gün sonra kasım ayına giriyoruz. Kasım ayı, artık öğrenciler için ara tatil anlamına geliyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili hangi tarihte?

 

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başladı. Okulların açılmasının ardından bugün 7 hafta geçerken kasım ayı yaklaştıkça ilk ara tatil heyecanı da tavan yapıyor. Öğrenciler şu sıralar sık sık "İlk ara tatil ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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