MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem2019 İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?
01.10.2019 - 15:19 |

2019 İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

Ekim ayına girdik ve kasım ayında öğrencileri ilk ara tatil bekliyor. Bu sene ilk kez uygulanacak olan tatilin net tarihi araştırılırken "İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusuna cevap aranıyor.

2019 İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

 

2019-2020 eğitim yılı birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Bunlardan öğrenciler için en değerlisi de ara tatiller... Öğrenciler ve veliler ekim ayına girmiş olmamız sebebiyle "İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunu yöneltiyor.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eliAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da o ilçede su kesintisi

İstanbul'da o ilçede su kesintisi

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Tarih belli oldu... OGM sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Tarih belli oldu... OGM sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı

Sıradaki Haber