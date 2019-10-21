21.10.2019 - 09:32 |
İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?
Kasım ayı yaklaşıyor. Öğrenciler ve veliler heyecanlı... İlk ara tatil için gün sayılırken tam tarihi öğrenmek isteyenler "İlk ara tatil ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.
Bu yıl milyonlarca öğrenci ilk ara tatiline çıkacak. Ara tatil kasım ayında gerçekleşecek. Kasım ayına 10 gün kalırken yavaş yavaş "İlk ara tatil ne zaman?" araması da yoğunlaşıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.