İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler ara tatilin gerçekleştirileceği tarihe de çevrildi. Okulların açılmasıyla birlikte binlerce öğrenci ders başı yaptı. Okullarda eğitim öğretimin başlamasının ardından gözler ilk ara tatilin gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil hangi tarihte gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili hangi ayda yapılacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının yarıyıl tatili, 17 Ocak - 3 Şubat 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN, NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde 11 haftalık yaz tatili başlayacak.