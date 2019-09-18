MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte?
18.09.2019 - 12:09 |

İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte?

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatillerin yapılacağı tarihler de belli oldu. Binlerce öğrenci ilk dönem ara tatilinin hangi tarihte yapılacağının yanı sıra yarıyıl tatilinin hangi tarihlere geleceğini de merak etmeye başladı. Peki İlk dönem ara tatil ne zaman yapılacak? Yarıyıl tatili ne zaman?

İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler ara tatilin gerçekleştirileceği tarihe de çevrildi. Okulların açılmasıyla birlikte binlerce öğrenci ders başı yaptı. Okullarda eğitim öğretimin başlamasının ardından gözler ilk ara tatilin gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil hangi tarihte gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili hangi ayda yapılacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının yarıyıl tatili, 17 Ocak - 3 Şubat 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN, NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Sıradaki Haber