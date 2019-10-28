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28.10.2019 - 22:06 | | DHA

"Ä°lk kez böyle bir ÅŸey görüyorum!" Karaya doÄŸru ilerleyince hemen kaçtÄ±lar

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde, denizde Ã§Ä±kan hortum, sahilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÂ yapan bir grup tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi Ã¼zerine korkup, kendileri korumak iÃ§in bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±.Â

"Ä°lk kez böyle bir ÅŸey görüyorum!" Karaya doÄŸru ilerleyince hemen kaçtÄ±lar

Tekirova Mahallesi'nde, dÃ¼n saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda, denizde hortum oluÅŸtu. Aniden bastÄ±ran yaÄŸmurla birlikte Ã§Ä±kan hortum, karaya doÄŸru ilerledi. Bu sÄ±rada sahilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan bir grup, denizin Ã¼stÃ¼nde ilerleyen hortumu gÃ¶rÃ¼nce cep telefonlarÄ±yla kaydetmeye baÅŸladÄ±.

Ä°lk kez bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rÃ¼yorum Karaya doÄŸru ilerleyince hemen kaÃ§tÄ±lar

Hortumun iyice yaklaÅŸmasÄ±yla korkuya kapÄ±lan sahildekiler, kaÃ§Ä±p kendilerini korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Karaya ulaÅŸmadan kaybolan hortumu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyenlerden biri, "Ä°lk kez bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rÃ¼yorum"Â dedi.

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Antalya'da denizde çÄ±kan hortum korkuttuAntalya'nÄ±n Kemer ilçesinde, denizde çÄ±kan hortum, sahilde yürüyüÅŸ yapan bir grup tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi üzerine korkup, kendileri korumak için bölgeden uzaklaÅŸtÄ±.
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