Ä°lk kez gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ÅžaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼ler...

Karadenizâ€™de balÄ±k sÃ¼rÃ¼lerini takip eden 2 yunus balÄ±ÄŸÄ± Â Zonguldak AlaplÄ± Ã§ayÄ±nÄ±n iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen vatandaÅŸlara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden suya daldÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

AlaplÄ± Ã§ayÄ±nda yunus balÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu duyan bazÄ± vatandaÅŸlar fotoÄŸraf makineleri ve telefonlarÄ±yla bir batÄ±p bir Ã§Ä±kan yunuslarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

YunuslarÄ±n AlaplÄ± Ã‡ayÄ±â€™na denizde takip ettikleri balÄ±k sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n peÅŸinden girmiÅŸ olduklarÄ± sanÄ±lÄ±yor. Bir sÃ¼re yunus balÄ±klarÄ± Ã§ayda yÃ¼zdÃ¼kten sonra gÃ¶zlerden kayboldular.Â