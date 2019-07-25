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25.07.2019 - 15:41| Ä°HA

Ä°lk kez görüldü! ÅžaÅŸkÄ±na döndüler...

Â Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± ilÃ§esinde Ä±rmaÄŸa giren 3 metre boyundaki yunus iÃ§in herkesin ilgi odaÄŸÄ± oldu.Â

Ä°lk kez görüldü! ÅžaÅŸkÄ±na döndüler...

Karadenizâ€™de balÄ±k sÃ¼rÃ¼lerini takip eden 2 yunus balÄ±ÄŸÄ± Â Zonguldak AlaplÄ± Ã§ayÄ±nÄ±n iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen vatandaÅŸlara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden suya daldÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

AlaplÄ± Ã§ayÄ±nda yunus balÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu duyan bazÄ± vatandaÅŸlar fotoÄŸraf makineleri ve telefonlarÄ±yla bir batÄ±p bir Ã§Ä±kan yunuslarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

YunuslarÄ±n AlaplÄ± Ã‡ayÄ±â€™na denizde takip ettikleri balÄ±k sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n peÅŸinden girmiÅŸ olduklarÄ± sanÄ±lÄ±yor. Bir sÃ¼re yunus balÄ±klarÄ± Ã§ayda yÃ¼zdÃ¼kten sonra gÃ¶zlerden kayboldular.Â 

Ä°lk kez gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ÅžaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼ler...

Talep yaÄŸÄ±yor! Sadece 6 ay...Tokat'ta taze sebze ve kuzu etinden yapÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 3 asÄ±rlÄ±k lezzet Tokat kebabÄ±, yoÄŸun ilgi görüyor. Ä°ÅŸletmeler yörede yetiÅŸen sebzeleri kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için kebap, sadece MayÄ±s ve Ekim aylarÄ± arasÄ±nda yenilebiliyor.
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