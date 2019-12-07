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07.12.2019 - 17:06 | | AA

İlk kez ortaya çıktı!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İlk kez ortaya çıktı!
İlk kez ortaya çıktı!
İlk kez ortaya çıktı!
İlk kez ortaya çıktı!
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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından yakalanarak tutuklanan zanlı, olaydan önce ilçe merkezinde kaldığı otel civarındaki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.

 

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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