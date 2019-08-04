İlk Kıraat Enstitüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla önceki gün yayımlanan kararla dokuz üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Yeni açılan enstitülerden biri hem dikkati çekti hem de içeriği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz aralıkta YÖK tarafından Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesinde pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi’nde, daha önce Eğitim ve Uygulama Merkezi olarak kurulan “Kıraat İlmi” bölümü, enstitüye çevrildi. Böylece Türkiye’de “medrese” modeli üniversiteye taşınarak, ilk Kıraat Enstitüsü açılmış oldu. Hafızlara Kuran-ı Kerim ile ilgili ileri düzeyde eğitim verecek enstitüde mevcut akademik kadronun yanı sıra farklı ülkelerden din adamlarının da eğitim vermesi planlanıyor.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, daha önce Kıraat İlmi Merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Merkezdeki eğitimle hem medrese geleneğini hem Kuran ve kıraat geleneğini bütünleştirmiş olacağız. Böylece daha ehliyetli daha yetkin insanların yetişmesine katkıda bulunmuş olacağız” demişti.