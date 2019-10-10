İlk Kurşun filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.

Orjinal Adı:Firs Kill

Yönetmen :Steven C. Miller

Oyuncular: Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony , William DeMeo

Türü:Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Yapım Yılı:2017/ ABD