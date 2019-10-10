10.10.2019 - 10:07 |
İlk Kurşun filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
İlk Kurşun filmi bu akşam ekrana gelecek. Bruce Willis'in başrolü Hayden Christensen ile paylaştığı film bir banka soygunu sonrası rehin alınan oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir babanın hikayesini anlatıyor.
Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.
Orjinal Adı:Firs Kill
Yönetmen :Steven C. Miller
Oyuncular: Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony , William DeMeo
Türü:Aksiyon, Macera, Bilimkurgu
Yapım Yılı:2017/ ABD
Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.