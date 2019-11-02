İlk ortak devriye

Türkiye ile Rusya arasında, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi için başlatılan 150 saatlik sürenin 29 Ekim’de dolmasının ardından dün Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askerleri ilk kara devriyesi görevini gerçekleştirdi. Böylece iki ülke askeri unsurları tarihte bir ilke imza atmış oldu.

Ortak devriye öncesinde, zırhlı araçların geçeceği güzergâhlarda; mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetleri yapıldı. Faaliyetler havadan da keşif uçuşları ile desteklendi. Soçi’de varılan mutabakat çerçevesindeki ilk ortak devriye için TSK’ya ait zırhlı araçlar dün erken saatlerde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Şenyurt Hudut Bölüğü’nden çıkarak, sınırın sıfır noktasına geldi. Sevimli köyü mevkiinden zırhlı araçlardan oluşan TSK konvoyu, sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

87 kilometre

Derbesiye kırsalındaki Şeri köyünden harekete geçen konvoyda, Türkiye’den 4, Rusya’dan ise 4 zırhlı araç yer aldı. Askeri konvoy, Şeri köyünden Kamışlı istikâmetine (doğuya) hareket etti. Kara devriyesi, terör örgütü PKK/YPG’nin ilk boşalttığı Derbesiye ve Amude bölgelerinde gerçekleştirildi. Saat 12.00’de hareket eden konvoy, 16.00’da aynı noktaya gelerek, ilk devriyeyi tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı, 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurlarının toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Soçi Mutabakatı’nda ortak devriyenin hariç tutulduğu Kamışlı merkeze ise girilmedi.

‘Devriyeler sürecek’

MSB’de dün yapılan basın bilgilendirme toplantısında askeri kaynaklar, Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi’nin doğusunda, TSK’ya ait İHA’ların refakatinde devriyenin gerçekleştirildiğini ifade etti. “Devriyelerin amacı, sahada PKK/YPG unsurlarının çekilip çekilmediğini tespit etmektir” diyen askeri kaynaklar, “Keşifler yapılacak, 30 km içindeki durumu göreceğiz” ifadesini kullandı. Devriye 10 kilometre derinlikte yapılırken, geri kalan 20 km saha ise havadan İHA’larla takip edildi.

‘REJİMLE BİRE BİR ÇATIŞMAYA GİRİLMEDİ’

Resulayn’ın güneyindeki Tel Tamir bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), rejim askerleri ile çatıştığı iddialarını yalanlayan askeri kaynaklar, “Rejimle bire bir çatışma gerçekleşmedi. Tel Tamir’de bir operasyonumuz yok. TSK tarafından Tel Tamir’e atılan bir mermi yok” dedi. İstenmeyen çatışmalardan kaçınmak için, sahada Rus muhataplarla da sürekli koordine içinde olduğu vurgulandı. Ayn el Arap’ta PKK/YPG’ye ait flamaların hâlâ bulunduğu belirtilmesi üzerine kaynaklar, “Bu konuda Cumhurbaşkanımız çok açık ve net talimatını verdi. Başkomutanımız, bu konudaki emrini vermiştir. Eğer böyle bir durum tarafımızdan tespit edilirse gereği yapılır” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, Barış Pınarı Harekâtı’ndaki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi veren Albay Olcay Denizer, “Tel Abyad’da şu ana kadar 400’den fazla mayın ve EYP madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirildi. Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 roket tespit edilmiştir” dedi. Harekâtta bugüne kadar 10 askerin şehit olduğunu, 144 askerin yaralandığını belirten Denizer, Suriye Milli Ordusu’ndan da 133 personelin şehit olduğunu, 495 personelin yaralandığını kaydetti. - SEYFETTİN ERSÖZ Ankara





ABD, YPG ile ortak devriye attı

TSK’nın harekâtı öncesi bölgeden ayrılan, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile petrol bölgelerini denetim altına almak için Suriye’ye dönen ABD askerleri, TSK ile Rusya askeri polisinin, Derbesiye bölgesinde devriye faaliyeti icra etmesine paralel olarak PKK/YPG ile Suriye’nin Tirbespiye kırsalında yer alan petrol sahalarında ortak devriye attı. Ortak yapılan devriye kapsamında, Şelhomiye ve Seıde petrol istasyonlarında da uzun süre devriye faaliyeti icra edildi. Devriye sonrası ABD güçleri, Kuzey Irak sınırına yakın kesimde yer alan petrol bölgesi Rimelan’da bulunan üslerine geri döndü. - NAMIK DURUKAN Ankara

ABD o üssü yeniden kuruyor

Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn el Arap (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi. ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı TIR, Suriye’nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Ayn el Arap’ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı.

Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti. ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı. -AA