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19.10.2019 - 04:21 | | İHA

İlk ses 20 dakika önce duyuldu! Sonrası korkunç

Rize’de İbrahim Hakkı Öztürk isimli vatandaş silahla canına kıydı.

İlk ses 20 dakika önce duyuldu! Sonrası korkunç

 

Olay Rize Merkeze bağlı Müftü Mahallesi 1 No'lu Fatih Sokak Afet Evleri Konutları B2 Blok 6'ncı katında meydana geldi.

Tek başına yaşadığı ve Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İbrahim Hakkı Öztürk'ün (30) evinden önce bir el silah sesi duyuldu. Yaklaşık 20 dakika sonra ise ikinci bir silah sesi daha duyuldu.

İlk ses 20 dakika önce duyuldu Sonrası korkunç

Öztürk'ün yaşadığı dairenin kapısı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kırılırken, polis ekipleri Öztürk'ü oturma odasının koltuğunda kalbinden vurulmuş halde buldular. İlk kurşunu duvara sıkan Öztürk’ün ikinci kurşunu kalbine sıktığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapılırken, Öztürk'ün cesedi Ambulans ile Rize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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