‘İlk ve ortaöğretim müfredatı güncellenmeli’

Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporuna göre dijitalleşmenin son 10 yılda çalışma hayatına 2 milyon yeni iş kolu katılmasını sağladığına dikkat çeken Oktay, 2030 itibariy-le 1,7 milyon yeni iş kolunun daha oluşacağının öngörüldüğünü kaydetti. Yaşanan gelişmelere sabit ve önceden belirlenmiş eğitim programlarıyla uyum sağlamanın mümkün olmadığını söyleyen Oktay, “Okul öncesinden başlayarak yükseköğretim ve hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin muhtevası, dönüşen dünyayla uyum içinde olmalı. İnsan kaynağımızın yanı sıra iş dünyamızın da değişen çalışma hayatına göre kendini stratejik olarak konumlandırması gerekmekte” dedi.

‘Önlemler alınmalı’

Dijital çilingir, insan-makine ilişkileri lideri, kişisel veri brokerı ya da üç boyutlu yemek şefi gibi günümüzde dar uygulama alanı olan meslek gruplarının çok da uzak olma-yan bir gelecekte gündelik hayatın parçası olacağına dikkat çeken Oktay, şunları söyledi: “Doktorluk, öğretmenlik gibi mesleklerin yerini robotik teknolojilerin ve dijital uygula-maların alacağı tartışılmakta. Bu yıl Çin’de 5G teknolojisiyle çalışan ilk uzaktan cerrahi robotu test edildi.”

Kuantum devriminin etkisiyle evrende bilinenin ötesine geçerek uzay bilimleri, giyilebilir teknoloji ve kuantum bilgisayarlar alanında birçok yeni teknoloji ve mesleğin orta-ya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Oktay, rutin, kodlanabilen ve otomasyonla yürütülebilen mesleklerde kas gücü yerini makinelere devrettiğini belirtti.

İşgücü piyasasının dönüşen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının, müfredatın ve mevzuatın yeni trendleri desteklemesinin önemli olduğunun altını çizen Oktay, insan kaynağının gelecekte “yetenek uyuşmazlığı” sorunuyla karşılaşmaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

11. Kalkınma Planı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi için ihtiyaç duyulan işgücü profilinin belirlenmesi ve buna dönük ortaöğretim ve yükseköğretim programlarında güncelleme yapılmasının eylem planları arasında yer aldığını dile getiren Oktay, teorinin yanında pratik bilgi ve tecrübelerin artırılması için de staj programlarıyla iş dünyasının eğitime entegre edilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.