MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİlk yarı yıl (ara) tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
03.10.2019 - 14:09 |

İlk yarı yıl (ara) tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların açılmasının üzerinden 24 gün geçti. Kasım ayına ise çok az bir süre kaldı. Bilindiği üzere milyonlarca öğrenci kasım ayında ilk yarı yıl tatilini yapacak. Şu sıralar sıklıkla sorulan soruların başında ise "İlk yarı yıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?" geliyor. İşte ayrıntılar...

İlk yarı yıl (ara) tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrenciler kasım ayında ilk yarı yıl tatilini yapacaklar. Öğrenciler ve veliler kasım ayına yaklaşık bir ay kala "İlk yarı yıl tatili ne zaman?" aramasına başladılar. İşte konuya ilişkin detaylar...

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

27 zehir taciri yakalandı!Bursa narkotik polisi, uyuşturucu madde kullanan ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşkur TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

İşkur TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanları yakından ilgilendiren maddeler! EYT yasası çıkarsa...

Emeklilikte Yaşa Takılanları yakından ilgilendiren maddeler! EYT yasası çıkarsa...

Eniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildi

Eniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildi

Bu kadın kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Bu kadın kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Sıradaki Haber