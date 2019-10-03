03.10.2019 - 14:09 |
İlk yarı yıl (ara) tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Okulların açılmasının üzerinden 24 gün geçti. Kasım ayına ise çok az bir süre kaldı. Bilindiği üzere milyonlarca öğrenci kasım ayında ilk yarı yıl tatilini yapacak. Şu sıralar sıklıkla sorulan soruların başında ise "İlk yarı yıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?" geliyor. İşte ayrıntılar...
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrenciler kasım ayında ilk yarı yıl tatilini yapacaklar. Öğrenciler ve veliler kasım ayına yaklaşık bir ay kala "İlk yarı yıl tatili ne zaman?" aramasına başladılar. İşte konuya ilişkin detaylar...
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.