1 çocuk annesi İrem: Sonumun Emine Bulut gibi olmasını istemiyorum

Osmangazi ilçesinde yaşayan İrem Y., 2016 yılında evlendiği eşi S.Y., tarafından geçen günlerde dövüldü. Yüzünde, gözünde ve kollarında morluklar oluşan İrem Y., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan İrem Y., eşi S.Y.'den şikayetçi oldu. Olayın ardından İrem Y., evi terk edip annesinin yanına yerleşti. Ancak eşi S.Y., bu kez de telefonla tehdit mesajları göndermeye başladı. İrem Y., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunup, S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı alarak boşanma davası da açtı.

'EVDE CIMBIZ YOK DİYE BENİ DÖVDÜ'

Eşi S.Y. ile 2016 yılında evlendiklerini belirten İrem Y., ''Düğünden birkaç ay sonra bana şiddet, hakaret, küfür ve aşağılayıcı tavırlar sergilemeye başladı. Vücudumda bulunan dövmelerden dolayı bana hakaretler etti. Son 2 yıldır ise sürekli fiziki şiddete maruz kalıyorum. İlk yaşadığım şiddet olayında eşim benden cımbız istemişti, ancak evde cımbız olmadığını söyledim. Bu sebepten dolayı beni çocuğumun önünde dövdü. Ben onu affettim. Daha sonra sırf bana psikolojik baskı için çok sevdiğimiz kızımın saçlarını kazıdı, yine affettim. Her seferinde pişman olup, özür diliyordu. 3 gün boyunca alkol alıp, eve gelmediği oluyordu'' dedi.

'SENİ ENGELLİ BIRAKIRIM'

Son olarak eşi S.Y. tarafından yine dövüldüğünü söyleyen İrem Y., ''Kızım D.Y. (3), leğende oyuncak bebeğini yıkıyordu. Bu sırada leğen devrildi ve su yere döküldü. Kızım, parkede kayarak kapıya çarptı. Sesi duyan eşim odadan, 'Kızıma nasıl vurursun?' dedi. Ben de kapıya çarptığını ve vurmadığımı söyledim. Bunun üzerine beni dövdü. Annemi arayarak hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim. Darp raporu aldım ve daha sonra anneme yerleştim. Bana sürekli tehdit mesajları atıyor. Son olarak 'Seni engelli bırakırım' diye bir mesaj attı. Ben de şikayetçi olmaya karar verdim'' diye konuştu.

'GIRTLAĞINI KESER, ÖMÜR BOYU BAŞINDA BEKLERİM'

Eşi S.Y.'nin psikolojik tedavi olması konusunda çok ısrar ettiğin belirten İrem Y., ''Defalarca, aynı evin içinde yaşamaktan korktuğumu, tedavi görmesi gerektiğini söyledim. Sonumun Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut gibi olmasından korkuyorum. Bunu ona da söyledim. Bana, 'Ben o adam gibi değilim, gırtlağını keserim, ölene kadar başında beklerim' sözleriyle cevap verdi. Devlet büyüklerimizden caydırıcı cezalar verilmesini istiyorum. İnsanları döverek, söverek, öldürerek ceza alanlar birkaç yıl sonra dışarı çıkmasın. Ben bunu kendim için değil, kızım ve başka kadınlar için istiyorum. Bunca yıldır, evliliğimi kurtarmak için çok çabaladım.'' şeklinde konuştu.

'TUTUKLANMASIYLA GÜVEN ALTINDA OLACAK'

İrem Y.'nin sosyal medyadaki yardım çığlıklarına duyarsız kalmayan Avukat Ezgi Arslan Kiraz, genç kadının gönüllü olarak avukatlığını üstlendi. Hukuki süreci başlatan Avukat Kiraz, ''İrem Hanım’a sosyal medya aracılığıyla ulaştık. Kendisinin halini görünce destek olmak için iletişime geçtik. Günden güne artan şiddet vakalarıyla ne yazık ki karşılaşıyoruz. Müvekkilim şiddet mağdurlarından sadece biri, bunlarla topyekun bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Ceza süreci işlemeye başladı. Bu kişinin tutuklanmasıyla birlikte, İrem Y. güven altında olacak. Daha sonrasında boşanma davası sürecini başlatacağız. İrem Hanım’ın çocuğunu almasını ve çocuğu için nafaka almasını sağlayacağız. Gereken tüm hukuki süreci takip edeceğiz'' dedi.