İlker İnanoğlu hangi filmlerde oynadı?
20 Ağustos 1965'te doğan İlker İnanoğlu, sinema ve dizi oyuncusu. İlker İnanoğlu, yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur. Peki İlker İnanoğlu hangi filmlerde rol almıştır?
1986 yılında,Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden'le (Mazhar Alanson'un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chole'den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan boşandı.
Ödülleri
İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.
Filmografi
Arka Sokaklar 2018- (493-) Engin Balkan
Bir Deniz Hikayesi -2015 - Yönetmen
Hayat Yolunda - 2014-2015
Bu Son Olsun
Güzel Çirkin Yapımcı 2013
Alev Alev 2012-2013
Hayda Bre
Doktorlar 2010
Arka Sokaklar 2007-2010 (44-172 bölüm) 2011(210-214 bölüm) 2015-2015(358-377 bölüm)"
Üç Tatlı Cadı
Babam Çok Değişti Anne
Son Yüzleşme
Kurşun Asker (Aynı zamanda bu filmde yönetmenlik,yapımcılık ve senaryo yazarlığı yapmıştır)
Anne Babamla Evlensene
Yeşil Işık
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
Küçük Şahit
Le Ricain
Yumurcak Belalı Tatil
Yumurcak Veda
Yumurcak Küçük Kovboy
Yumurcak Küçük Şahit
Yumurcağın Tatlı Rüyaları
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
Yumurcak