İlker İnanoğlu hangi filmlerde oynadı?

1986 yılında,Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden'le (Mazhar Alanson'un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chole'den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan boşandı.

Ödülleri

İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.

Filmografi

Arka Sokaklar 2018- (493-) Engin Balkan

Bir Deniz Hikayesi -2015 - Yönetmen

Hayat Yolunda - 2014-2015

Bu Son Olsun

Güzel Çirkin Yapımcı 2013

Alev Alev 2012-2013

Hayda Bre

Doktorlar 2010

Arka Sokaklar 2007-2010 (44-172 bölüm) 2011(210-214 bölüm) 2015-2015(358-377 bölüm)"

Üç Tatlı Cadı

Babam Çok Değişti Anne

Son Yüzleşme

Kurşun Asker (Aynı zamanda bu filmde yönetmenlik,yapımcılık ve senaryo yazarlığı yapmıştır)

Anne Babamla Evlensene

Yeşil Işık

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Küçük Şahit

Le Ricain

Yumurcak Belalı Tatil

Yumurcak Veda

Yumurcak Küçük Kovboy

Yumurcak Küçük Şahit

Yumurcağın Tatlı Rüyaları

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

Yumurcak