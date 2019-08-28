İlkokulda istenen malzemeler nelerdir? Fiyatları ne kadar?

Bütçenin yanı sıra güvenilir ürün almanın da önemine değinen sektör temsilcileri, velileri merdivenaltı ve sahte ürünlere karşı uyarıyor. Sektör temsilcileri, geçen yıl kırtasiye alışverişi yapan bir velinin cebinden öğrencinin gideceği okul veya sınıfa göre 165 ila 650 lira arasında para çıkacağını söylemişti. Bu yıl ise kırtasiye ve kıyafetlerle birlikte okula başlama maliyetinin 350 - 1.500 lira arasında değişeceği öngörülüyor.

Milliyet olarak okul öncesi Tahtakale’de kırtasiye malzemelerinin fiyatlarını yerinde inceledik. Tahtakale’de kalemden silgiye, çantadan deftere kadar pek çok ürün satılıyor. Bölge esnafı, okulun açılmasına 1-2 gün kala satışların artacağını dile getiriyor.

Tahtakale’de okul çantalarının fiyatları 25 liradan başlıyor. Telli defterler ise yaprak sayısına ve markasına göre 7-35 lira arasında değişiyor. Kalem fiyatları 2 liradan başlıyor, kalite ve markasına göre fiyatları yükseliyor. Beslenme çantası ve sırt çantasını set halinde almak isteyenler için fiyat 90 liradan başlayıp 130 liraya kadar çıkıyor. Kalemlik fiyatları 10, beslenme çantaları ise 25 liradan başlıyor.

30 milyar TL harcanacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, okul alışverişi kapsamında eylül ayında piyasaya yaklaşık 25 - 30 milyar liranın gireceğini söyledi. Palandöken, “Okul öncesi öğrencilerin kıyafet, çanta, ayakkabı ve kırtasiye masrafları için 700-1.500 TL harcama yapılıyor. İlkokul, ortaokul ve liseye başlayan öğrenciler için ise 350 TL ile 1.000 TL arasında masraf ediliyor. Geçen yıla göre yüzde 30’luk bir artış var” ifadelerini kullandı.

KIYAFET MASRAFI 2 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İlköğretim öğrencilerinin kıyafet masrafının iki adet gömlek, iki süveter, iki yelek ve iki pantolon ile bir çift ayakkabı olarak en az 500 lira belirlendiğini açıklayan Palandöken, bu fiyatların ürün kalitesi ve semtlere göre 1.500 ile 2 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

TSE markasına dikkat edin!

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin satıldığını ifade etti. Şahin, söz konusu ürünlerden bir kısmının markasız ya da üretim yeri belirsiz olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğuna dikkat çekerek, çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını açıkladı.

Şahin, “Ürünün üzerinde TSE markası bulunması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, TSE laboratuvarlarında testten geçtiğini gösteriyor” dedi