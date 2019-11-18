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18.11.2019 - 13:17 | | AA

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

Eski Yargıtay üyesi İlyas Altan, Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

Altan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına  devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay  Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan ile avukatı  katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt  üyesi olmadığını öne sürdü. ByLock kullanmadığını iddia eden Altan, aleyhindeki  tanık beyanlarını da reddetti.

Sanık Altan ile avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine  duruşmaya ara verildi.

KARAR

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire  Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

İlyas Altan'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)  314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren  mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla  çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6  aya indiren mahkeme heyeti, Altan hakkında adli kontrole de hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi  durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

 

 

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