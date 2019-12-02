İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı tarifi ve malzemeleri

İster ana yemeğin yanında zeytinyağlı meze olarak sunum yapın, isterseniz de ana yemek olarak misafirlerinize ikram edebileceğiniz imam bayıldı yemeği için malzemeleri hazırlayın. Ana malzemesinde patlıcan olan, soğan ve sarımsak ile ayrı bir lezzete dönüşen imam bayıldı yemeği, vejeteryanlar için de uygun bir yemek türüdür. Yapımı çok basit olan imam bayıldı yemeği için malzemeleri sizinle paylaştık. Peki, imam bayıldı nasıl yapılır? İşte imam bayıldı tarifi...

Malzemeler:

-8 orta boy patlıcan

-4 soğan

-12 diş sarımsak

-3 domates

-4 sivri biber

-1 çay bardağı zeytinyağı

-Tuz

-Karabiber

-2 kesme şeker

-2 su bardağı sıcak su

Domates sosu için:

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-Yarım su bardağı rendelenmiş domates

-1 tatlı kaşığı domates salçası

Kızartmak için:

-Ayçiçek yağı

Üzeri için:

-Maydanoz yaprakları

Nasıl yapılır?

-Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın.

-Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup küp doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince doğrayın.

-Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip soteleyin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.

-Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.

-Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın.

-Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin.

-Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın. Sosu bir servis tabağına alın.

-Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin.

-Soğuk servis yapın.

Afiyet olsun...