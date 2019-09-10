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10.09.2019 - 11:35| DHA

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın davetine elbette ki katılacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını davetiyle ilgili olarak, Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın davetine elbette ki katılacağız

İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Davetle ilgili olarak "Ankara'ya gidecek misiniz?" sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

'Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir  belediye başkanlarıyla belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak  üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette ki şehirlerimizin bütün aslında büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki... Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum' yanıtını verdi.

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