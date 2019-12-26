İmamoğlu: Susuzluk yaratır

İmamoğlu, projenin İstanbul’da susuzluğa neden olacağını savundu. Projeye ayrılan bütçe ile kentteki deprem riski taşıyan bütün binaların yeniden inşa edilebileceğini söyleyen İmamoğlu, projeden çekilerek her bir İstanbulluyu 2 bin 200 liralık vergi borcundan kurtardıklarını aktardı.

İBB ile ilgili bakanlıklar arasında imzalanan protokolün hukuken geçersiz olduğunu ve bu gerekçeyle protokolden İBB olarak çekildiklerini açıklayan İmamoğlu, protoklün atanmış İBB Başkanı tarafından, Meclis kararı olmadan yetkisiz şekilde imzalandığını savundu. Proje ile İBB’ye 23-35 milyarlık bir maliyetin çıktığını söyleyen İmamoğlu, projenin gerçekleşmesi halinde İstanbul’un yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedeceğini, Terkos Gölü’ne tuzlu suyun karışacağını söyledi.



Hafriyat yükü



“Terkos Gölü havzası binlerce yıldır Avrupa yakasındaki en hayati su deposudur. Kanal İstanbul inşa edilirse bu muazzam su kaynağı yok olacak. Değeri 2 milyar liranın üzerinde olan Sazlıdere Barajı, tümüyle işlevsiz kalacak. 23 milyon metrekare orman alanı ve 136 milyon metrekarelik verimli tarım alanı yok olacak” diyen İmamoğlu, projeye karşı çıkma nedenlerini şöyle sıraladı: “İstanbul yarımadası, Trakya’dan ayrılacağı için yeni bağlantı köprülerine ihtiyaç duyulacak. İnşaatın başlamasıyla TEM ve E5, sık sık trafiğe kapatılacak. TMMOB raporuna göre 2.1 milyar metreküp hafriyat çıkacak. Marmara ve Karadeniz’de sualtı canlıları yok olacak.”