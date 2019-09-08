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08.09.2019 - 07:50| ELİF ALTIN İstanbul

İmamoğlu: Toplu ulaşım yarın öğleye kadar bedava

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin 2019-2020 eğitim yılına yönelik alınan tedbirlerini açıkladı.

İmamoğlu: Toplu ulaşım yarın öğleye kadar bedava

İmamoğlu, “Bütün ulaşım araçlarımızda sefer sayıları artırılacak. Aldığımız Meclis kararıyla okulların açılacağı 9 Eylül’de (yarın) 06.00-14.00 arası toplu ulaşımı İstanbullu hemşehrilerimize ücretsiz hale getirdik. İETT, okulların açılması nedeniyle kış tarifesine geçecek” dedi. İmamoğlu, İstanbul Umum Servis Araçları Odası ile beraber aldıkları kararla, servisçilerin pazartesi günü (yarın) öğrencileri okula götürürken çocuklarına eşlik etmek isteyen velileri de taşıyacağını belirtti. İmamoğlu, İSMEK’in kapatılacağı yönündeki tartışmalarla ilgili şunları söyledi: “Benim İBB başkanlığım döneminde İSMEK’i kapatma falan asla. İSMEK’i daha da çok güçlendireceğiz. 9 Eylül itibariyle kayıtlarımız başlıyor.” 

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