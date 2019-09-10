Ä°mamoÄŸlu'nun Ä°SPARK zammÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki!

Ä°BB EylÃ¼l ayÄ± meclis komisyon toplantÄ±sÄ±nÄ±n ilk oturumu dÃ¼n yapÄ±ldÄ±. SaraÃ§hane'deki binada yapÄ±lan meclis oturumuna Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±. Ä°mamoÄŸlu, bir AK Parti grup Ã¼yesinin Ä°SPARK Ã¼cretlerine yapÄ±lan ve geri Ã§ekilen zamla ilgili eleÅŸtirilerine â€œFinansal dÃ¼zenleme doÄŸru. Sistemin iÃ§indeki birtakÄ±m yanlÄ±ÅŸlÄ±klarÄ± dÃ¼zeltmeyle ilgili aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir takÄ±m kararlar vardÄ±. OnlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±m. 'Zam yanlÄ±ÅŸ. Zam yapÄ±lmadÄ± ama yapÄ±lmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor da' dedim. Zam ayrÄ± finansal dÃ¼zenleme ayrÄ±. Ã–rnek olsun diye sÃ¶ylÃ¼yorum. Son bir buÃ§uk iki ay iÃ§inde doÄŸalgaza yÃ¼zde 32 zam yaptÄ± merkezi hÃ¼kÃ¼met. Mesela zamla ilgili bir Ã¶rnek daha vereyim size akaryakÄ±tta yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ var son 1 yÄ±lda. Ya da son bir Ã¶rnek vereyim. GÄ±da fiyatlarÄ±nda son bir yÄ±ldaki artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 54. Bir Ã¶rnek daha vereyim, ses Ã§Ä±ktÄ± kÃ¶prÃ¼ zammÄ± yÃ¼zde 47 zam bu. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m Ä°SPARK'ta bir finansal dÃ¼zenlemeydi onu sÃ¶yleyeyim" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.Â

"FÄ°NANSAL DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K DERKEN NE KATKISI OLACAK KÄ° ONU DA ANLAMIÅž DEÄžÄ°LÄ°Z"Â

BakÄ±rkÃ¶y FiÅŸekhane Caddesi Ã¼zerinde Ä°SPARK'Ä±n tahsis ettiÄŸi yerlere parkeden ÅŸofÃ¶rlerden Ferdi Oral, "ZammÄ±n gereksiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz yarÄ±m saat duruyoruz 7 lira para veriyoruz. Bunun Ã¼zerine bir de zam olduÄŸu zaman sÄ±kÄ±ntÄ± oluyor. Finansal deÄŸiÅŸiklik derken ne katkÄ±sÄ± olacak ki onu da anlamÄ±ÅŸ deÄŸiliz" dedi.

"HER ÅžEYE BÄ°R ÅžEY BULUYORLAR"Â

Fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸinin semtlere gÃ¶re deÄŸiÅŸmesine tepki gÃ¶steren Mehmet Eryaman, "Buraya arabamÄ±zÄ± park ediyoruz 8 lira, baÅŸka bir yere gidiyoruz 10 lira. GÃ¼n iÃ§inde hep bir hareket, hep zam hep zam ama Allah sonumuzu hayÄ±r etsin. BugÃ¼n finansal deÄŸiÅŸiklik, yarÄ±n bilmem ne deÄŸiÅŸiklik, her ÅŸeye bir ÅŸey buluyorlar. Bunun bizim iÃ§in baÅŸka bir aÃ§Ä±klamasÄ± yok. Buraya arabamÄ± park ettim bunun bir bedelinin olmamasÄ± lazÄ±m. Giriyorum iÅŸimizi halledip Ã§Ä±kÄ±p gidiyoruz. Belki Ã§ok cÃ¼zi bir ÅŸey belki olabilir ama. 8 lira 10 lira Ã§ok para bunlar" diye konuÅŸtu.