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24.09.2019 - 17:06 | | AA

İnanılmaz anlar! Yaşlı adam metrelerce sürüklendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçerken toplu taşıma otobüsünün altında kalarak metrelerce sürüklenen yaşlı adam, yaralı kurtuldu.

İnanılmaz anlar! Yaşlı adam metrelerce sürüklendi

Bahattin Karacan (85), Şehit Süleymanbey ile İnönü caddelerinin kesiştiği yerde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.G'nin kullandığı 10 AAB 89 plakalı halk otobüsünün altında kalarak sürüklenmeye başladı.

Karşıdan gelen bir otomobil sürücüsü durumu fark ederek, otobüs şoförünü uyardı. Otobüsün durdurulmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Olayda yaralanan ve yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirtilen Karacan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü M.G'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

 

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