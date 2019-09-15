15.09.2019 - 17:47 | | İHA
İnanılmaz olay! ısrarla havlayınca gerçek ortaya çıktı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çoban köpekleri baraj kıyısında bir erkek cesedi buldu.
Olay, Malkara ilçesine bağlı Tete Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çoban keçileri otlattığı sırada sürüdeki köpekler Keşan’ın Kadıköy Barajı kıyısına vurmuş erkek cesedi buldu.
Köpeklerin tepkisi üzerine baraj kıyısına baktığında cesedi gören çoban yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Keşan ve Malkara jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin uzun süre suda kaldığı ve çürümek üzere olduğu öğrenildi.
Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyorEskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ikinci günü akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterileriyle devam ediyor. Gösterilerde en çok dikkati ise 60 yaşında olan ve MD 500 tipi helikopter kategorisi dünyada tek İngiliz pilot Martin Lovell çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen helikopterle yaptığı güç manevralar büyük beğeni topluyor.