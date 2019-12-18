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18.12.2019 - 15:27 | | İHA

İnanılmaz! TEM’de aracıyla gidiyordu, bir anda ortaya çıktılar

TEM otoyolu Beylikdüzü istikametine giderken “gasp çetesi” tarafından arabasına arkadan vurularak durdurulan ve darp edilip aracı gasp edilen makine mühendisi yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Büyük korku yaşadığını belirten Onur Arslan (27), “Kafama silah ile vurup beni etkisiz hale getirip aracımı çaldılar. O anda sadece gitmelerini istedim” diye konuştu.

İnanılmaz! TEM’de aracıyla gidiyordu, bir anda ortaya çıktılar

Olay, 14 Aralık saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. TEM Beylikdüzü istikametinde annesinin evine aracıyla seyir halinde ilerleyen Onur Arslan bir arabanın çarpmasıyla aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sağa yanaşan Arslan arkasındaki araca doğru ilerledi. Aynı anda araçtan inen dört kişi, bir anda tepki göstererek Arslan’ın üzerine yürüdü. Yaşları 18’den küçük 4 şahıs ellerinde silah ve pompalı tüfek ile havaya ateş açtılar. Aralarından bir kişide silahın kabzasıyla 6-7 kere Arslan'ın kafasına vurarak yaraladı. Daha sonra zorla aracın anahtarını alan gasp çetesi olay yerinden araç ile ayrıldı. Bu sırada kaza yaptıkları diğer aracı olay yerinde bıraktılar. Yaşanan korku dolu dakikaların üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayan Arslan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahalenin ardından Arslan’ı hastaneye kaldırdı.

"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIM"

Gaspa uğrayan Onur Arslan yaşadıklarını anlatırken “Tem otoyolunda ilerlerken arkamdan bir araç gelerek bana çarptı. Ben normal bir kaza olduğunu zannedip arabamı ileride sağ çektim. Arabadan inip bana saldırmaya başladılar. Zorla arabamın anahtarını isteyip kafama silah ile vurmaya başladılar. Bir başka şahısta havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada gücüm kalmadı ve arabanın anahtarını vermek zorunda kaldım. Anahtarı alan şahıslar olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bana vurdukları arabayı olay yerinde bıraktılar çünkü oda çalıntıymış. 7 dikiş atıldı kafama. Bir an önce kurtulmak peşindeydim. Hemen gitsinler de kurtulayım diye düşündüm” diye konuştu.

İnanılmaz TEM’de aracıyla gidiyordu, bir anda ortaya çıktılar

"VUR-KAÇ ŞEBEKESİ"

Olay ile araştırma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri daha önce çeşitli suçlardan aranan ve vur-kaç olaylarına karışan 4 kişiyi yakaladı. 4 şahıstan ikisinin cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken 2 silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Bugüne kadar defalarca bu yöntemle araç çalan çete üyeleri çalıntı araçlar ile kapkaç yağma ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

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