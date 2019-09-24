İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

İnci Türkay 15 Temmuz 1972 doğumlu. Sihirli Annem dizisindeki Betüş rolüyle ünlenmiştir.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Konsevatuar eğitimininin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.İlk olarak 2001 yılında “Dünya Varmış” dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 Yılında “İki Oda Bir Sinan” dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı “Sihirli Annem” dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı.

Ardından, “Duma Duma Dum” adlı programında sunuculuğunu yaptı. 2009 Yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu “Teyzanne” dizisinde oynadı. “Şahane Çocuklar” adlı programın sunuculuğunu yaptı.

2010 da Kanal D'de yayımlanan “Cuma'ya Kalsa” adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı. Ardından “Sihirli Annem” dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 tarihinde yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi.

2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan “Köstebekgiller” dizisinde oynamaya başladı.

2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır. 2009 yılında boşanmıştır.

10 yılı aşkın süredir oyuncu Atilla Saral ile birlikte olan İnci Türkay Londra'da evlendi.