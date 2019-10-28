İndirimsiz müebbet

Bir süre aynı evi paylaşan ikili arasında yaşanan tartışmalar sonucu Kartalci’nin Yiğit’e, “Dayanamıyorum, seninle yaşamak istemiyorum” dediği ifade edildi. Bunun üzerine genç kadına silah doğrultan Yiğit’in, “Seni döve döve adam edeceğim. Ben bitti demeden bitmez. Seni öldürürüm” diye tehdit edip 39 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

‘Yapma’ diye bağırdı

Sanık Yiğit karar duruşmasında, “Olay günü maktulle birlikte kızını okula götürmüştük. Polis geldi ve maktulün beni şikayet ettiğini söyledi. Evden de uzaklaştırma kararı almışlar. Bunun üzerine Gülseren’in çalıştığı yere gittim, bana hakaret edince orada bulunan bıçakla ölene kadar vurdum” dedi. Görgü tanığı İ.B. ise “Gülseren, ‘yapma’ diye bağırıyordu. Sanık Gülseren’i bıçaklıyordu. Ben de ‘yapma’ diye bağırdım. Gülseren can havliyle oradan uzaklaştı. Fakat sanık takip edip Gülseren’i saçından tuttu. Yere yatırıp bıçaklamaya devam etti” dedi.

Bir gün önce şikâyet etti

Diğer görgü tanığı E.D. de “Olaydan bir gün önce Gülseren bana sanığın kendisini dövdüğünü, onu şikâyet ettiğini ve onunla yaşamak istemediğini söylemişti” diye konuştu. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa cinayetten önce Kartalci’yi kasten yaralama ve ölümle tehdit suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.