MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİndirimsiz müebbet
28.10.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT - ANKARA

İndirimsiz müebbet

Ankara’da geçen yıl eşiyle boşanma aşamasında olan Gülseren Kartalci ile bir dönem aynı markette çalıştığı Canoğul Yiğit arasında yakınlaşma olduğu öne sürüldü.

İndirimsiz müebbet

Bir süre aynı evi paylaşan ikili arasında yaşanan tartışmalar sonucu Kartalci’nin Yiğit’e, “Dayanamıyorum, seninle yaşamak istemiyorum” dediği ifade edildi. Bunun üzerine genç kadına silah doğrultan Yiğit’in, “Seni döve döve adam edeceğim. Ben bitti demeden bitmez. Seni öldürürüm” diye tehdit edip  39 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

‘Yapma’ diye bağırdı

Sanık Yiğit karar duruşmasında, “Olay günü maktulle birlikte kızını okula götürmüştük. Polis geldi ve maktulün beni şikayet ettiğini söyledi. Evden de uzaklaştırma kararı almışlar. Bunun üzerine Gülseren’in çalıştığı yere gittim, bana hakaret edince orada bulunan bıçakla ölene kadar vurdum” dedi. Görgü tanığı İ.B. ise “Gülseren, ‘yapma’ diye bağırıyordu. Sanık Gülseren’i bıçaklıyordu. Ben de ‘yapma’ diye bağırdım. Gülseren can havliyle oradan uzaklaştı. Fakat sanık takip edip Gülseren’i saçından tuttu. Yere yatırıp bıçaklamaya devam etti” dedi.

İndirimsiz müebbet

Bir gün önce şikâyet etti

Diğer görgü tanığı E.D. de “Olaydan bir gün önce Gülseren bana sanığın kendisini dövdüğünü, onu şikâyet ettiğini ve onunla yaşamak istemediğini söylemişti” diye konuştu. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa cinayetten önce Kartalci’yi kasten yaralama ve ölümle tehdit suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 

 

Beşiktaş'ta ağaç devrildi, yol kapandıBeşiktaş'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi

Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 28 Ekim On Numara çekilişi

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 28 Ekim On Numara çekilişi

2019 Ara tatil tarihleri belli oldu | Ara tatil ne zaman başlıyor?

2019 Ara tatil tarihleri belli oldu | Ara tatil ne zaman başlıyor?

Bugün okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okullar tatil edildi mi?

Bugün okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okullar tatil edildi mi?

Sıradaki Haber