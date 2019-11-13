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13.11.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

‘İnek duası’na iki yıl sonra beraat kararı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin köklü geleneklerinden biri olan “İnek Bayramı”nda yapılan “inek duası”nı okuduğu için hakkında iddianame düzenlenen Mehmet Can Tan, iki yıl süren davanın ardından beraat etti.

‘İnek duası’na iki yıl sonra beraat kararı

2016 yılında “inek duası”nı okuyan son sınıf öğrencisi Mehmet Can Tan hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan iddianame düzenlendi. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Tan’ın yargılanmasına başlandı.

İki yıldır süren davada mahkeme önceki gün kararını açıkladı. “İnek dua”sının suç unsuru içermediği belirtilen kararda duanın “kamu barışını bozan bir yanı” olmadığı belirtildi. Mehmet Can Tan’ın avukatı Kerem Altıparmak, “80 yıllık gelenek olan İnek Duası geleneği de 2017’den itibaren bitti. Verilen karar gecikmiş ama doğru bir karar. Umuyorum ki birileri istinafa başvurma yoluna gitmez. Bu hikaye de burada biter” ifadelerini kullandı.

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