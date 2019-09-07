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07.09.2019 - 17:05

İneklerini sattığı parayla aldığı bilezikleri çalındı

Antalya'da tek başına oturan Fatma Bozer (70), sattığı ineklerin parasıyla aldığı 6 bileziğin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Bozer, "İneklerimi satıp almıştım. Şimdi ben ne yer içerim" dedi.

İneklerini sattığı parayla aldığı bilezikleri çalındı

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eşi öldükten sonra evde tek başına oturan Fatma Bozer, bir süre önce ineklerini satıp, parasıyla aldığı 6 bileziği koyduğu sandığın bugün öğleden sonra açık olduğunu fark etti. Sandığı kontrol ettiğinde bileziklerin olmadığını gören Bozer, durumu akrabalarına anlatmak için büyükşehir belediyesine ait otobüsle Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ne geldi. Burada yakınlarına ulaşamayan Bozer, durumu bir galeri sahibine söyledi.

Galeri sahibinin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen polise başından geçenleri anlatan Fatma Bozer, "İneklerimi satıp almıştım. Şimdi ben ne yer, içerim. Neyim varsa çalmışlar" diye konuştu. Fatma Bozer'i dinleyen polis, daha sonra ifadesine başvurmak üzere merkeze götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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