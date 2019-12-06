İnfaz sistemi yorumu: Her kurumun kendine ait uygulaması var

Bir basın mensubunun, “Cinayetin engellenmesi noktasında bazı eleştiriler var. Bu konuda değerlendirmeniz nedir” sorusuna Soylu, “Yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık. Binlerce firariyi yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Her firarinin, bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgimiz söz konusu değil. Bizim görevlerimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir” yanıtını verdi. Katil zanlısının açık cezaevinden firar ettiği hatırlatılarak, açık cezaevi sistemiyle ilgili düşüncesinin sorulması üzerine ise Soylu, her kurumun kendine ait uygulamaları olduğunu belirterek “Her uygulamayı eleştirebilmek durumunda değiliz” dedi.