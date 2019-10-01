'İnfaz’da strateji mutlak mutabakat'

AK Parti, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ndeki hedefleri doğrultusunda hazırladığı 1. Yargı Paketi’ni, dün TBMM Başkanlığı’na sundu. Bu paketi Meclis’ten geçirmek için muhalefetle uzlaşma stratejisi yürüten AK Parti, hazırlıklarını sürdürdüğü “infaz paketi” için “mutlak mutabakat” arayacak.



Adalet Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı infazla ilgili düzenlemeler içeren teklif taslağını geçen hafta AK Parti grup yönetimine iletti. Taslak, bakanlık bürokratlarının yanı sıra AK Parti’nin hukukçu bazı milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda mercek altına alındı. Toplantılarda parti kurmaylarınca 1. Yargı Paketi’nde olduğu gibi infaz paketi için de muhalefetle temasa geçileceği ifade edildi. İnfaz konusunun hassas olduğunu yapılacak düzenlemeye destek kadar tepki de gelebileceğini belirten grup yöneticileri, bu nedenle infaz paketinin Meclis’ten tam mutabakatla geçmesi gerektiğini kaydetti. Parti kaynaklarının aktardığına göre, 1. Yargı Paketi’nde muhalefetle “azami uzlaşmayı” yeterli gören AK Parti, infaz paketini ise HDP dışındaki dört parti arasında tam mutabakat sağlanmadıkça Meclis gündemine getirmeyecek.



Bir gün dahi olsa hapis



Toplantılarda, vekillerden de 1. Yargı Paketi’nde yer alan ve özellikle düşük cezalı suçlardan cezaevine giriş oranını düşüreceği ifade edilen, “kamu davasının açılmasının ertelenmesi, basit ve seri yargılama” gibi düzenlemelere dikkat çekilerek, “Tüm bu süreçlerin ardından bir kişi eğer hüküm giyiyorsa cezası ne kadar olursa olsun bir gün dahi olsa cezaevine girmeli” değerlendirmesi geldi. Halen alınan cezalarda üçte iki olan cezaevinde yatış süresinin, bir bölü iki oranına çekilmesini, cezasının beşte dördünü yatanların beşte birlik bölümde denetimli serbestlikten faydalanabilmesini öngördüğü belirtilen pakette, hüküm giyen herkesin ceza süresiyle orantılı olarak cezaevinde yatmasını sağlayacak hükümlerin yer aldığı kaydedildi.



1. paket Meclis’te



AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu teklif ile tutukluluk sürelerinin bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesi hedeflenirken, ceza adalet sistemine, “seri yargılama” ve “basit yargılama” olmak üzere iki yeni yargılama usulü getiriliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefetin teklifin içeriğiyle ilgili ciddi bir eleştirisi bulunmadığını söyledi.



Rötuş yapıldı



AK Parti teklifte bazı önemli rötuşlara gitti. Yapılan değişiklik ile düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin istinafta 5 yılın altında kesinleşen suçlarla ilgili temyiz imkanı sağlayan maddenin kapsamı genişletildi. Temyiz kapsamına hakaret suçunun nitelikli halini düzenleyen TCK’nın 125. maddesinin üçüncü fıkrası da eklendi. Teklifin taslak halinde bu düzenlemeden yaklaşık 30 bin kişinin yararlanabileceği ifade ediliyordu. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin son haliyle hakaret suçunun “kamu görevlisine karşı, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranma, kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle” işlenmesi halini düzenleyen TCK’nın 125. maddesinin 3. fıkrası da katolog suçlar kapsamına alındı. Taslakta baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verilmesi öngörülüyordu. Teklifte bu şartlara ilaveten “devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması” şartı da getirildi.



Teklifle üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi hükmü getiriliyor. Düzenlemenin taslak halinde “örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar” bu uygulamanın kapsamı dışında tutuluyordu. Teklifle kapsam dışı tutulan suçlar genişletildi. Buna göre, “asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar” da erteleme kapsamı dışında olacak.



İstinafta kesinleşip temyiz yolu açılan suçlar arasına CHP’nin talebi doğrultusunda, “hakaret” suçunu de ekleyen AK Parti, muhalefetten gelen itirazlara karşın OHAL kapsamında pasaportları iptal edilenlerle “kolluk araştırması sonucuna göre” pasaport verilmesine ilişkin düzenlemede ise geri adım atmadı.