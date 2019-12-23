Ingbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Müşterisi olduğunuz bankanın operatörün müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.



INGBANK MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ



ING Bank operatöre direk bağlanmak için öncelikle 0850 222 06 00 numaralı müşteri hizmetlerini aramalısınız. Sesli yanıt sisteminden ilgili menüleri tuşlayarak bankanın.