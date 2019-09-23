MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİngilizce öğretmeni 8'inci kattan düştü
23.09.2019 - 15:30 | | DHA

İngilizce öğretmeni 8'inci kattan düştü

Adana’da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mönür'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İngilizce öğretmeni 8'inci kattan düştü

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılıp, ağır yaralanan Mönür, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öğretmenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi tamamlanan Mönür'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla teslim aldığı Selma Mönür'ün cenazesi götürüldüğü Ali Hocalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

Kaza yem verirken suya düşen çocuğu boğulmaktan arkadaşı kurtardıErzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaza yem verirken sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuğu, aynı yaştaki arkadaşı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı

Elektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı

İngilizce öğretmeni 8'inci kattan düştü

İngilizce öğretmeni 8'inci kattan düştü

Askerlik yerleri deyim yerindeyse dört gözle bekleniyor! Açıklandı mı?

Askerlik yerleri deyim yerindeyse dört gözle bekleniyor! Açıklandı mı?

Son dakika... MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Son dakika... MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Sıradaki Haber