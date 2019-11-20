İngilizce öğretmenlerine lisansüstü burs imkânı

Başvuruların 30 Kasım’a kadar www.teachingenglish.org.uk adresinden yapılabildiği bursa hak kazanabilmek için, en az üç yıl tam zamanlı İngilizce dil öğretimi deneyimi ve üniversite diplomasına sahip olmak, üniversite tarafından öngörülen İngilizce yeterlilik sınavından geçerli not almak gerekiyor. İlk elemeyi geçenler, British Council Türkiye ofisine davet edilecek. Mülakatlar, 9-13 Aralık’ta yapılacak. Başarılılar, ön eleme listesine alınacak ve Hornby Eğitim Fonu ve British Council yetkililerine iletilecek.