20.11.2019 - 07:50 |
İngilizce öğretmenlerine lisansüstü burs imkânı
Hornby Eğitim Fonu, İngilizce öğretmenleri için önemli bir yüksek lisans burs olanağı sunuyor. Ekim 2020-Eylül 2021 arasında Warwick Üniversitesi’nde gerçekleştirilebilecek yüksek lisans bursu, konaklamadan ulaşıma, öğrenim ücretinden vizeye kadar tüm masrafları kapsıyor.
Başvuruların 30 Kasım’a kadar www.teachingenglish.org.uk adresinden yapılabildiği bursa hak kazanabilmek için, en az üç yıl tam zamanlı İngilizce dil öğretimi deneyimi ve üniversite diplomasına sahip olmak, üniversite tarafından öngörülen İngilizce yeterlilik sınavından geçerli not almak gerekiyor. İlk elemeyi geçenler, British Council Türkiye ofisine davet edilecek. Mülakatlar, 9-13 Aralık’ta yapılacak. Başarılılar, ön eleme listesine alınacak ve Hornby Eğitim Fonu ve British Council yetkililerine iletilecek.