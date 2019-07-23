MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir?
23.07.2019 - 15:26

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir?

Theresa May'in istifa etmesiyle Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson, yarın İngiltere'nin yeni başbakanı oluyor. Dünyada çok konuşulan bu haber vatandaşları arayışa geçirdi. Peki İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir? İşte İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın yaşamına dair bilinenler...

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan politikacı, 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı.

Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

 

 

8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

Sıradaki Haber