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30.12.2019 - 15:44 | | AA

İnşaat kazısında tarihi kalıntılar bulundu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kalıntılara rastlandı.

İnşaat kazısında tarihi kalıntılar bulundu!

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Tepeli Sokağı'nda, üçüncü  derecede sit alanı olması dolayısıyla müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar  eşliğinde gerçekleştirilen temel kazısı sırasında  tarihi bir yapıya ait  kalıntılar bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü  ekipleri kazı çalışmalarını durdurdu.

Müze yetkilileri olay yerinde inceleme başlattı. Kalıntıların Roma  döneminden kalma bir yapıya ait olduğu değerlendiriliyor.

Kalıntılarda, bölgeye yakın bir yerdeki aynı döneme ait hamamın  künkleri de yer alıyor.

Bölgede daha önce de tarihi kalıntılara rastlanmıştı.

 

 

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