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03.01.2020 - 10:08 | | DHA

İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet tuttu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle inşaatın temeli suyla doldu. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis, yakındaki okula giden öğrencilerin suya düşmemesi için nöbet tuttu.

İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet tuttu

Adana'da, geçen hafta etkili olan şiddetli yağmurda, Yüreğir'in Girne Bulvarı'nda bulunan inşaatın 10 metre derinliğindeki temeli, suyla doldu. İlçe sakinleri, suya düşme tehlikesi nedeniyle polisi arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, su dolu inşaat temeli çevresine güvenlik şeridi çekti. Yakındaki okula giden öğrencilerin suya düşmemesi için de polisin inşaat temeli kenarında nöbet tuttuğu görüldü. Öğrenciler, su dolu noktaya yaklaştığında, uzaktan yürümeleri için uyarıldı. Suyun, belediye ekiplerince boşaltılacağı öğrenildi.

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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