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26.11.2019 - 12:51 | | DHA

İnşaatta kadına tecavüz eden sapık her yerde aranıyor!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada Z.Y.'ye (21) tecavüz edip cep telefonunu gasbeden şüpheliyi arıyor. Kadına ait cep telefonunu olay yerine yakın bir yerde bulan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

İnşaatta kadına tecavüz eden sapık her yerde aranıyor!

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katındaki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi. Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. İddiaya göre Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı.

Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'yi, hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için polis merkezine götürdü.

TELEFONU BULUNDU

Olayla ilgili incelemelerini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Y.'nin cep telefonunun olay yerine yakın bir noktada buldu. Telefon, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Z.Y.'nin ifadesine başvuran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

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