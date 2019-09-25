MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİnşaatta meydana gelen heyelanda operatör öldü
25.09.2019 - 08:36 | | DHA

İnşaatta meydana gelen heyelanda operatör öldü

Rize'nin Pazar ilçesinde deniz dolgusuna inşaatı süren Rize- Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında taş ocağında meydana gelen heyelanda, operatör Mehmet Topal (28), iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

İnşaatta meydana gelen heyelanda operatör öldü

 

Olay, saat 02.30 sıralarında Pazar ilçesi Tektaş köyünde meydana geldi. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi.

Kamyon sürücüleri kaçarak kurtulurken, operatör Mehmet Topal iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Mehmet Topal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Topal'ın cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İstanbul'da inanılmaz anlar! Yanına yaklaşıp kadının elini tuttu ve...İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

Avcılar'da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

Sivas'taki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sivas'taki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Akılalmaz yöntem... WhatsApp üzerinden yaptı!

Akılalmaz yöntem... WhatsApp üzerinden yaptı!

Sıradaki Haber