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25.11.2019 - 21:40 | | DHA

İnşaatta tecavüz ve gasp iddiası

Antalya'da, Z.Y. (21), tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada tecavüze uğrayıp, gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

İnşaatta tecavüz ve gasp iddiası

Olay, akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi.

Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı. 

İnşaatta tecavüz ve gasp iddiası


Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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