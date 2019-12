İnsanlık dışı davranış istifa ettirdi

AK Partili Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise girdi. İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T.’ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle “Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?” diye çıkıştı. 30 yaşındaki E.T., “Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim” dedi. Buna karşın İpekçi, “Peki öyle olsun, gel bakalım” diyerek E.T.’yi çağırdı. Başkanlık katındaki koridora çıkan İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu. Şoför E.T.’ye dönen İpekçi, “Bundan sonra burada oturacaksın. Buradan geçen herkese selam verip ayağa kalkacaksın” diye talimat verdi. Şoför E.T. ise, çaresiz bir şekilde koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı. Veysel İpekçi’yi gördükçe ayağa kalkan E.T.’yi mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Birkaç çalışanın tepki göstermesi üzerine durum telefonla, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e iletildi.









Belediye Başaknı Demir, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz” ifadelerini kullandı. Güngören Belediyesi ise Veysel İpekçi’nin Meclis üyeliğinden ve başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini, belediye ile bütün ilişkisinin de tamamen sona erdiği bilgisini verdi. İpekçi’nin şu an sadece AK Parti üyeliğinin devam ettiği de aktarıldı. Telefonla ulaştığımız E.T. ise, yaşanan olayın kendisini ve ailesini çok yorduğunu ve bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.



Tepki yağdı



E.T.’nin sandalye üzerindeki fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine onlarca kişi yaşanan duruma tepki gösterdi. Ak Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, “E. kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkûm edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz” diye yazdı. AK Parti eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner de, “Davamız adına utanç verici bir uygulama. Gereği acilen yapılmalı” ifadelerine yer verdi.