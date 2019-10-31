Instagram dondurma fotoğraflı anlatım! Adım adım Instagram nasıl dondurulur?

7'den 70'e kullanıcısı bulunan Instagram, gün içerisinde yoğun ilgi gören sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Instagram kullanmaya ara vermek isteyen bazı kullanıcılar, 'hesabını geçiçi olarak kapat' seçeneği hakkında bilgi almak istiyor. Öncelikle en çok merak edilen sorulardan biri, Instagram dondurma işleminden sonra hesap tekrar açıldığında var olan fotoğraflar, videolar, takipçiler ve takip edilenler kayboluyor mu?

Instagram dondurma işleminden sonra hesabınızı geri açtığınızda var olan fotoğraflar, videolar, takipçileriniz ve takip ettiğiniz kişiler aynen kalıyor. Sadece hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ADIM ADIM FOTOĞRAFLI ANLATIM

Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.



Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.