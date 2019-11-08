MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriInstagram dondurma | Instagram nasıl kapatılır? 'instagram.com'
08.11.2019 - 15:38 |

Instagram dondurma | Instagram nasıl kapatılır? 'instagram.com'

Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram, bugün milyonlarca kullanıcıya sahip. Instagram hesabını belli bir süreliğine kapatmak isteyenler, 'Instagram dondurma' işlemini araştırıyor. Instagramını kapatmak isteyenler öncelikle 'instagram.com' sitesine giriş yapmaları gerekir.

Instagram dondurma | Instagram nasıl kapatılır? 'instagram.com'

 Sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram için arayışa gelen kullanıcılar, Instagram hesap silme ve Instagram dondurma işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Instagram kullanıcıları, hesap üzerinde herhangi bir işlem yapmak isterse öncelikle 'instagram.com' girişi yapmaları gerekiyor. Ardından 'Profili Düzenle'yi' seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

29 Ekim'i kana bulayacaklardı!

29 Ekim'i kana bulayacaklardı!

İtiraf sonrası hemen gece kulübünün yanını kazdılar!

İtiraf sonrası hemen gece kulübünün yanını kazdılar!

İğrenç tuzak! Temizlik işi vaadiyle kandırıp...

İğrenç tuzak! Temizlik işi vaadiyle kandırıp...

Sıradaki Haber