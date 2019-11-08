Instagram dondurma | Instagram nasıl kapatılır? 'instagram.com'

Sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram için arayışa gelen kullanıcılar, Instagram hesap silme ve Instagram dondurma işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Instagram kullanıcıları, hesap üzerinde herhangi bir işlem yapmak isterse öncelikle 'instagram.com' girişi yapmaları gerekiyor. Ardından 'Profili Düzenle'yi' seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ



