08.11.2019 - 15:38 |
Instagram dondurma | Instagram nasıl kapatılır? 'instagram.com'
Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram, bugün milyonlarca kullanıcıya sahip. Instagram hesabını belli bir süreliğine kapatmak isteyenler, 'Instagram dondurma' işlemini araştırıyor. Instagramını kapatmak isteyenler öncelikle 'instagram.com' sitesine giriş yapmaları gerekir.
Sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram için arayışa gelen kullanıcılar, Instagram hesap silme ve Instagram dondurma işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Instagram kullanıcıları, hesap üzerinde herhangi bir işlem yapmak isterse öncelikle 'instagram.com' girişi yapmaları gerekiyor. Ardından 'Profili Düzenle'yi' seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.
Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.
Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.