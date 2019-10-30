Instagram dondurma nasıl yapılır? 2019 Instagram hesap dondurma linki

Sosyal medyayla yakından ilgilenen vatandaşlar, bazı uygulamalar hakkında bilgi almak istiyor. Instagram kullanıcılarının merakla araştırdığı 'Instagram dondurma' ve Instagram hesap silme' işlemlerinin nasıl yapıldığı sorgulanıyor. İşte Instagram hesapları için kararlar alacak kişileri yakından ilgilendiren detaylar...

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;

1. instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESAP SİLME

Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

Güvenlik nedenleriyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızı silmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.