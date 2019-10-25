instagram giriş | Instagram dondurma ve hesap silme linki, Instagram arama geçmişi nasıl silinir, instagram kurtarma kodu nedir?

Instagram hesabı bulunan sosyal medya kullanıcıları Instagram hakkında en çok şu soruları yöneltiyor:

- Instagram nasıl dondurulur?

- Instagram nasıl silinir?

- Instagram arama geçmişimi nasıl silerim?

- Instagram kurtarma kodu nedir?

- Instagram hesap ayarları

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;

1. instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ



INSTAGRAM HESAP SİLME

Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

Güvenlik nedenleriyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızı silmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

INSTAGRAM ARAMA GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?

Instagram, en sevdiğiniz hesapları ve konu etiketlerini kolayca bulmanıza yardımcı olmak için aramalarınızı Ara ve Keşfet'e kaydeder. Arama geçmişinizi silmek için:

iOS veya Android için Instagram uygulamasında



Profilinize gidin ve simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.



Güvenlik'e ve ardından Arama Geçmişini Temizle'ye dokunun.



Arama Geçmişini Temizle'ye dokunun.



Bilgisayarınızda veya mobil tarayıcınızda



Bilgisayarınızda veya mobil tarayıcınızda instagram.com adresine gidin.



simgesine ve daha sonra simgesine tıklayın.



Gizlilik ve Güvenlik > Hesap Verilerini Görüntüle'ye tıklayın.



Arama geçmişi kısmında, Tümünü gör'e tıklayın.



Arama Geçmişini Temizle > Evet, eminim'e tıklayın.



Arama geçmişinizi silmenin geçici bir etkisi olduğunu ve sildiğiniz aramaları tekrar yapmanız halinde arama geçmişinizde tekrar görünebileceklerini unutmayın.

INSTAGRAM KURTARMA KODU NEDİR?

İki faktörlü kimlik doğrulamasını açtıysanız ve bağlantı veya iletim sorunlarından dolayı kod gönderilemiyorsa, işlemi bir kurtarma kodu kullanarak tamamlayabilirsiniz.

Hesabınızın kurtarma kodlarını içeren bir liste almak için:

Profilinize gidin ve simgesine dokunun.



Ayarlar'a dokunun.



Güvenlik'e ve ardından İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması'na dokunun.



Kurtarma Kodları'na dokunun.



Mevcut kurtarma kodlarınızı iptal etmek ve yeni kodlar almak için:

Profilinize gidin ve simgesine dokunun.



Ayarlar'a dokunun.



Güvenlik'e ve ardından İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması'na dokunun.



Kurtarma Kodları'na ve ardından Yeni Kodlar Al'a dokunun.



Kurtarma kodları listesine erişmek veya yeni bir liste almak için Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini unutmayın. Instagram'a giriş yaptığınızda kodların hazır bulunması için kodları kopyalamanız, ekran görüntülerini almanız veya başka bir yolla kaydetmeniz gerekir.

INSTAGRAM HESAP AYARLARINDAN NELER YAPILIR?



Hesap ayarlarınıza gitmek için:

Profilinize gidin ve simgesine dokunun.



Ayarlar'a dokunun.



Buradan:



Arkadaşlarınızı bulup davet edebilirsiniz



Beğendiğiniz fotoğrafları görebilirsiniz



Hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz



Anında ilet bildirimlerinizi ayarlayabilirsiniz.